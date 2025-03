Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Carioca

Flamengo e Vasco decidem, neste sábado, quem será um dos finalistas do Campeonato Carioca. No jogo de ida, o rubro-negro venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. Nas últimas seis edições da competição, o time comandado por Filipe Luís disputou todas as finais. Já o Vasco tenta quebrar uma sequência de nove jogos sem vencer o rival para chegar à decisão do Estadual.