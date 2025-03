Foliões começam a chegar para a folia no bloco do Vai Quem Quer no Tucumã, em Rio Branco

A população começa a chegar no bloco do Vai Quem Quer, realizado no bairro do Tucumã, neste domingo (2) e se mostra animada para aproveitar o terceiro dia de folia do carnaval 2025.

Uma das primeiras foliãs a chegarem ao local foi Catarina Assiz, que veio diretamente de Xapuri apenas para curtir o bloco de carnaval.

“Primeira vez vindo num carnaval de rua em Rio Branco, a expectativa pra hoje é curtir muito, ficar louca e aproveitar a festa!”, contou Assiz.

Ela conta ainda que aproveitou a ida dos amigos, que moram no bairro, para conhecer o que, de acordo com ela, é o blovo de carnaval mais famoso da capital.

Akioche Kagueyama também faz parte do mesmo grupo de Assiz, e conta que os amigos já vem ao bloco do Vai Quem Quer há três anos.

“A primeira vez que eu vim foi convidado dos amigos meus aía gente gostou e virou tradição”, disse ele.

“Se for que nem foi os dois últimos anos, vai ser muito bom a gente se divertir! Outros anos foi muito tranquilo, a gente conseguiu se divertir na tranquilidade”, completou.

Confira a galeria: