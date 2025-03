Foliões devem movimentar até R$ 30 milhões durante o Carnaval em Rio Branco, estima Governo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) estimam que o folião acreano deve consumir entre R$ 50 e R$ 160 no Carnaval da família 2025.

A estimativa de público que vai passar pelo circuito nos cinco dias de evento é de 70 mil pessoas. Os dados se baseiam em uma pesquisa feita pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, com 500 pessoas em pontos de fluxo da capital, e indicam ainda a perspectiva de um consumo entre R$ 18 a 30 milhões.

De acordo com a Acisa, o investimento para o Carnaval 2025 foi de R$ 4 milhões, segundo o levantamento, o consumo dos foliões supera o investimento.

Um dos coordenadores do evento, Julio César Farias, destacou o esforço da equipe organizadora na organização de toda a estrutura, montada de forma unificada entre o governo, a prefeitura e a Acisa. “A determinação do governador Gladson Camelí foi de fazermos a melhor festa momesca dos últimos anos”.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, elogiou a estrutura montada para o evento e a decoração preparada para recepcionar os foliões. “Nossa expectativa é que as famílias venham e se divirtam muito, com segurança. Toda a estrutura de bares e alimentação está pronta e, com certeza, será um sucesso”, acrescentou.

Ainda de acordo a pesquisa, 86% dos foliões que vêm para o Centro de Rio Branco são solteiros, com idade média de 26 anos. Com relação ao evento, a pesquisa diz que 40 mil foliões foram atendidos em anos anteriores com suas necessidades de consumos, e aponta um mercado potencial de 60 mil pessoas dispostas a consumir na estrutura carnavalesca.