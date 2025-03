Foliões lotam Praça da Revolução na quarta noite do Carnaval da Família; FOTOS

A quarta noite do Carnaval da Família 2025 foi marcada por muita animação na Praça da Revolução, reunindo foliões de todas as idades para aproveitar a programação especial.

A festa começou com o DJ Black Junior animando o Baile Infantil e Idosos, seguido pelo DJ Ismael Fernandes. A banda Levada do Gueto levantou o público, preparando o clima para um dos shows mais esperados da noite: Os Cobras Dance, que incendiaram a praça com muito ritmo e energia. Em seguida, a banda Aregaça-aê manteve a festa em alta, e o DJ Felipe de Paula garantiu a animação até a chegada da Banda Axé Rio, que encerrou a noite com muita música.

Confira os registros da noite feitos pelo fotógrafo Fagner Delgado para o ContilNet: