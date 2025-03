Foragido acusado de crimes violentos é capturado pela polícia em Cruzeiro do Sul

Na noite do último dia 10, uma operação conjunta realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NEIC) e pelo Núcleo de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (NEPATRI) levou à prisão de A.O. Silva, suspeito de envolvimento em homicídios e execuções na região do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A ação foi comandada pelo delegado Heverton Carvalho.

As investigações indicaram que A.O. Silva fazia parte de uma organização criminosa e tinha dois mandados de prisão em aberto. Com base no trabalho investigativo do NEIC, a polícia conseguiu localizar seu paradeiro e, com o apoio de equipes especializadas, realizar a abordagem. O suspeito foi preso sem oferecer resistência.

Agora, ele será encaminhado à Justiça, onde responderá pelos crimes e ficará à disposição para o cumprimento das medidas judiciais cabíveis.