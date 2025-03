Foragido desde 2016, homem acusado de roubo é preso no interior do Acre; veja detalhes

Na manhã desta quinta-feira (13), a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Tarauacá, efetuou a prisão de um homem identificado como E.G.S. O cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu em razão de um crime de roubo, previsto no Artigo 157 do Código Penal, praticado em 2016.

A captura faz parte das ações da Polícia Civil voltadas à localização e prisão de indivíduos procurados pela Justiça. Após ser detido, o suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece sob custódia, aguardando os procedimentos legais determinados pelo Poder Judiciário.

A PCAC reafirma seu compromisso com a segurança pública e ressalta a importância do trabalho investigativo para evitar a impunidade, contribuindo para a ordem e a justiça no estado.