Um foragido da Justiça do Acre, com uma extensa ficha criminal por latrocínio, homicídios e roubos qualificados, foi capturado na noite desta quinta-feira (13) na Ponte da Amizade, em Assis Brasil, na fronteira entre Brasil e Peru. A prisão ocorreu após o criminoso ser expulso do território peruano e imediatamente detido pelas autoridades brasileiras.

A operação foi conduzida pela Polícia Civil do Estado do Acre, com o apoio da Polícia Federal, e contou com um minucioso trabalho de inteligência realizado pelo Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). A ação foi resultado da colaboração entre as Agências de Inteligência da Polícia Civil do Acre e a Polícia Nacional do Peru, que compartilharam informações para localizar e recapturar o foragido.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, ressaltou a importância da cooperação internacional no combate ao crime organizado. “Essa parceria com os países vizinhos, como Peru e Bolívia, tem sido fundamental para enfrentar a criminalidade e garantir a segurança da população acreana”, afirmou.

Já o Delegado Diretor do DPCI, que também responde pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil, destacou o papel essencial da troca de informações entre as instituições. “A cooperação entre as inteligências da Polícia Civil acreana e da Polícia Nacional do Peru foi crucial para a recaptura desse indivíduo, que estava ilegalmente no país vizinho e representava uma ameaça”, pontuou.