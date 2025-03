Forte chuva deixa ruas de Brasiléia e de Cobija alagadas no interior do Acre; VÍDEO

Uma forte chuva atingiu a fronteira do Acre com a Bolívia na tarde desta quarta-feira (12), deixando parte das cidades de Brasiléia e de Cobija com vários pontos de alagamentos.

A Avenida Internacional, uma das principais vias de Cobija, que dá acesso ao posto fiscal e à migração, ficou totalmente coberta pelas águas. A enxurrada fez com que até a ponte de acesso à Brasiléia fosse tomada pela água.

Em Brasiléia, várias ruas também ficaram alagadas, o que ocasionou dificuldade no tráfego de veículos e de pedestres.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para o estado do Acre nesta quarta-feira, com validade até às 10h da quinta-feira (13).