Fortes chuvas causam rompimento de bueiro e quase destroem avenida no Centro de Cruzeiro do Sul

As fortes chuvas que atingiram o município de Cruzeiro do Sul causaram diversos transtornos à população na última terça-feira (4), entre eles, o desmoronamento de um bueiro, em uma das avenidas na região central da cidade.

O bueiro cedeu após o alto volume de água acumulada durante a intensa chuva que caiu sobre Cruzeiro do Sul, deixando inclusive, alguns pontos do Centro do município, alagados.

De acordo com o prefeito Zequinha Lima, a Secretaria Municipal de Obras já deve iniciar nesta quarta-feira (5) os trabalhos paliativos para reestabelecer o fluxo de veículos no local.

“Nós vamos iniciar um trabalho paliativo, de maneira que nós temos um bueiro naquela avenida, e aquele bueiro precisa ser substituído por galerias. Vamos nos preparar para que em breve a gente tenha o recurso suficiente para transforar aquilo ali em uma galeria”, explicou.