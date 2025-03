Fotos: Gisele Bündchen é vista pela primeira vez após dar à luz

Gisele Bündchen foi vista, pela primeira após dar à luz, no último sábado (8/3). A top model estava em um barco com o companheiro, Joaquim Valente, e a filha mais nova, Vivian Lake, de 12 anos, fruto do relacionamento com Tom Brady.

Entretanto, não é possível ver se o filho recém-nascido da brasileira com o professor de jiu-jítsu estava com eles e à bordo da lancha. Até o momento, o bebê não foi fotografado e teve apenas o segundo nome revelado: River.

Confira as fotos:

Gisele Bündchen and Vivian Lake in Miami (March 8, 2025) pic.twitter.com/pH16u9xEqD — Gisele Bündchen Daily ⭐️ (@giseledaily) March 9, 2025

Nome do filho de Gisele Bündchen vira piada na web: saiba o motivo

Gisele Bündchen deu à luz seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, na última semana. Segundo a revista People, o nome completo do bebê ainda não foi revelado, mas seu segundo nome será River, que significa “rio”, como uma homenagem à natureza.

A escolha reforça uma tradição da modelo, que já havia escolhido nomes com significados aquáticos para os filhos mais velhos, Vivian Lake, de 12 anos, e Benjamin Rein, de 15, ambos do casamento anterior com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.

O nome escolhido foi alvo de críticas nas redes sociais. “Achei estranho esse nome, chamar o filho de rio!”, escreveu uma pessoa na web. “Nada a ver, povo estranho, rico tem cada coisa!”, detonou outro nas redes sociais.

Outras pessoas defenderam o nome escolhido pela modelo. “Pois eu acho o nome lindo, além disso, não é o único. O ator River Phoenix, irmão de Joaquim Phoenix também se chama assim”, defendeu uma fã.