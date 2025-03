Fotos: veja as imagens do temporal que deixou um morto em São Paulo

Uma pessoa morreu na tarde desta quarta-feira (12/3) durante as fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo. Durante o temporal, uma árvore caiu em cima do táxi que ele diria na Avenida Senador Queirós, no centro da capital paulista.

A chuva causou diversos estragos em todas as regiões da cidade. O teto de um restaurante desabou na rua Artur de Azevedo, no bairro de Pinheiros, na zona oeste.

Confira as imagens dos estragos causados pela forte tempestade.

CLIQUE AQUI para ver as fotos

Uma árvore centenária caiu no Largo do Arouche. O Chichá, representante da Mata Atlântica, fazia parte da paisagem do bairro há dois séculos e era admirado pelos moradores da região, que lutavam por sua preservação.

O exemplar era considerado uma das árvores mais antigas da cidade e caiu sobre um veículo. Não há informações de feridos até o momento. Nas redes sociais, moradores do bairro lamentaram a queda. Veja:

De acordo com a Defesa Civil, as rajadas de vento chegaram a 65km/h no Campo de Marte. O órgão informou ainda que 158 chamados para quedas de árvores foram registradas em toda a capital nesta quarta.

Vídeos postados nas redes sociais mostram o pedaço da fachada de um prédio na Avenida Rebouças, na zona oeste, voando durante a tempestade.

Um morador da Santa Cecília, na região central, também registrou objetos do apartamento voando pela sacada.

Durante quase duas horas, a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos. Mais de 156 mil imóveis ficaram sem energia.