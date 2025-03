Free Fire é o jogo de celular mais baixado no mundo todo; veja top 10

Segundo os dados da Adjust, o Brasil foi o 3º país que mais baixou apps em 2024 com um total de 9,4 bilhões de downloads e o 11º país que mais lucrou com aplicativos, em torno de US$ 1,6 bilhão (aproximadamente R$ 9,33 bilhões). Na América Latina Subway Surfers continua sendo o game mais baixado nos smartphones ocupando o 1º lugar enquanto Roblox está na 8ª posição. A instalação de jogos cresceu 8% na região com aumento de 7% no tempo gasto em sessões de jogo, superando a média global, que cresceu 4% em instalações e 0,6% em tempo jogado.