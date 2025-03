Frei Gilson diz sonhar em vir ao Acre para orações e show católico: “Desejo muito conhecer”

O líder religioso Frei Gilson pretende vir ao Acre em uma visita inédita intermediada pelo Frei Renan Barros, para a realização de orações e show católico, que deve ser inesquecível.

Em um vídeo, ele destaca seu desejo em conhecer o estado acreano, afirmando que o local é um dos únicos do Brasil que ainda não conhecei.

“Meu sonho é um dia pisar no Acre. Esse é um estado brasileiro que eu ainda não conheci, mas eu desejo muito conhecer. Quero mandar um abraço para todos vocês (acreanos). Deus abençoe vocês. Sei que muita gente reza na madrugada. Muita gente é de Deus e de oração. Que esse Estado continue crescendo na fé e na oração”, afirmou Frei Gilson.

O encontro, que vai conectar os fiéis católicos, ainda não tem data para acontecer, mas deve ocorrer em um espaço amplo para acolher grande público em Rio Branco.

Natural de São Paulo, Gilson da Silva Pupo Azevedo ingressou na vida religiosa aos 18 anos, se tornando o membro da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Hoje, aos 38 anos, ele segue na ordem e lidera o grupo musical Som do Monte, que utiliza a música como meio de evangelização.

Recentemente, ele reuniu mais de 1 milhão de fiéis em uma transmissão ao vivo realizada às 4h da manhã, durante o início da Quaresma. O evento, transmitido pelo YouTube e redes sociais, reforça o crescimento do frei no meio católico, onde já soma milhões de seguidores.

“A vinda do Frei Gilson ao Acre é esperada já há muito tempo. Temos visto este grande fenômeno da evangelização em todo o Brasil e queremos também vê-lo aqui no Acre. O frei Gilson é muito humilde. Quando estive com ele, demonstrou um carinho especial por nós, acreanos, e o desejo de estar aqui conosco. Vamos aproveitar esta oportunidade e, com a graça de Deus, logo teremos o Frei Gilson em solo acreano”, afirmou o Frei Renan Barros.

Veja o vídeo: