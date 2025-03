Frias ataca Anitta após crítica à anistia: “Ganha dinheiro com o cu”

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) criticou a cantora Anitta após a artista puxar o coro “sem anistia” durante o Carnaval de Salvador, na noite de quinta-feira (27/2). A expressão faz referência ao projeto de lei que prevê perdão aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro.

Na ocasião, a artista participava do trio Navio Pirata, do BaianaSystem, ao lado da cantora Alice Carvalho e outros artistas, na abertura do Carnaval na capital baiana. O grupo puxou o coro e foi seguido por uma multidão de foliões.

O vídeo da manifestação foi compartilhado nas redes sociais do senador Humberto Costa (PT-PE) e replicado por veículos de imprensa.

Neste sábado (1º/3), Mário Frias foi ao X criticar o ato e direcionou ataques à cantora. “Anitta é, literalmente, uma pessoa que ganha dinheiro com o cu”, escreveu.

Na publicação, Frias se referiu aos acusados de participarem dos atos antidemocráticos como “idosos, religiosos, mães de família e trabalhadores inocentes” e afirmou que a “elite artística é repleta de psicopatas”.

“Não espere desse tipo de pessoa nada além do que há de pior na espécie humana. Ao defender a prisão de idosos, religiosos, mães de família e trabalhadores inocentes, você entende que a ‘elite’ artística é repleta de psicopatas. Ao menos, sabemos que, no dia derradeiro, o demônio também irá gritar sem anistia, e os defensores da prisão de inocentes irão passar uma temporada longa no inferno”, atacou.