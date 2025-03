Fundo PIS/Pasep: Caixa divulga calendário de pagamento de ‘dinheiro esquecido’; veja datas

Nesta semana, o Ministério da Fazendo já havia lançado uma plataforma on-line do Sistema de Ressarcimento de Valores do Fundo PIS/Pasep, extinto em 2020. Assim, através do site repiscidadao.fazenda.gov.br, o trabalhador — ou seu beneficiário legal, em caso de falecimento do titular — poderá verificar se há valores a serem sacados referentes às antigas cotas e como proceder para retirar o dinheiro, incluindo orientações específicas para os herdeiros.

Os primeiros pagamentos das antigas cotas serão realizados a partir do dia 28 de março. Por isso, é necessário que todos realizam suas consultas, mas para isso, o sistema exigirá uma conta de nível prata ou ouro na plataforma Gov.br. A consulta também está disponível por meio do aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou do internet banking da Caixa Econômica Federal.

Veja as datas

Calendário de pagamentos Solicitações realizadas até Recebe em 28/02/2025 28/03/2025 (sexta-feira) 31/03/2025 25/04/2025 (sexta-feira) 30/04/2025 26/05/2025 (segunda-feira) 31/05/2025 25/06/2025 (quarta-feira) 30/06/2025 25/07/2025 (sexta-feira) 31/07/2025 25/08/2025 (segunda-feira) 31/08/2025 25/09/2025 (quinta-feira) 30/09/2025 27/10/2025 (segunda-feira) 31/10/2025 25/11/2025 (terça-feira) 30/11/2025 26/12/2025 (sexta-feira) 31/12/2025 26/01/2026 (segunda-feira)

Passo a passo de como consultar o saldo PIS/Pasep

Para saber se você possui saldo para ser resgatado, consulte o aplicativo do FGTS e verifique no seu extrato se possui cotas do PIS/Pasep transferidas ao Tesouro Nacional. Para isso, siga os seguintes passos:

Primeiro passo

Em primeiro lugar, é necessário acessar o site repiscidadao.fazenda.gov.br em seu dispositivo. Ao entrar, irá aparecer uma tela de começo do seu processo.

Página inicial do site do REPIS Cidadão — Foto: Reprodução

Segundo passo

Ao acessar a página inicial do Sistema de Ressarcimento do PIS/Pasep, é preciso clicar no ícone ‘Entrar com gov.br’. Assim, abrirá uma nova página de login do sistema Gov.

Página de login da conta gov.br — Foto: Reprodução

Terceiro passo

Após realizar o login da conta gov, automaticamente surgirá na tela a página para consulta de ressarcimento do PIS/Pasep. Assim, será necessário informar o número do CPF e o NIS (PIS/Pasep).

Página de consulta dos valores a receber — Foto: Reprodução

Quarto passo

Ao preencher os campos obrigatórios para realizar a consulta do saldo, é preciso clicar em pesquisar. Em seguida, será aberta a página de resultado da consulta dos valores a receber.

Página do resultado da consulta de valores a receber — Foto: Reprodução

Caso exista dificuldade ou não seja possível acessar a consulta através do seu navegador padrão, também é possível chegar no processo por meio do aplicativo Gov.br. Dessa forma, ao realizar o login no aplicativo do seu dispositivo, basta escrever ‘consultar saldo de cotas PIS/Pasep’ na barra de pesquisa e clicar no endereço que será encontrado.