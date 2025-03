Funn Festival: Luísa Sonza é a primeira atração confirmada no evento

Brasília tanto quis que Luísa Sonza está confirmada no Funn festival, um dos maiores festivais de inverno do Brasil. A cantora e compositora sobe ao palco do evento em 10 de maio para apresentar grandes sucessos da carreira.

Conhecido por unir música, entretenimento e gastronomia em uma atmosfera única, o evento acontece a partir de 9 de maio, no Parque da Cidade, em Brasília. A cantora afirmou que a apresentação será inesquecível. Com milhões de fãs, ela emplacou diversos hits na carreira, como Penhasco, Modo Turbo e Chico. Com seu último álbum, Escândalo Íntimo, Sonza recebeu indicações ao Grammy Latino. “A edição deste ano será história”, prometeu a produtora do evento, que confirmou novos anúncios em breve. No dia de Luísa Sonza, inclusive, o Funn Festival também contará com outras atrações já confirmadas.