Futebol: Libertadores e Copa do Brasil agitam a quarta-feira de Cinzas; confira os jogos

Na Quarta-feira de Cinzas (5), o futebol brasileiro e continental está em destaque com grandes confrontos pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Após a folia do carnaval, a bola vai rolar e promete agitar os torcedores.

Libertadores: Barcelona de Guayaquil x Corinthians

O primeiro jogo do dia na Taça Conmebol Libertadores coloca o Barcelona de Guayaquil frente ao Corinthians. A partida acontece no estádio Monumental de Guayaquil, às 19h30. Este é o primeiro confronto entre os times, e a vaga na próxima fase está em jogo. A arbitragem ficará a cargo do argentino Darío Herrera, assistido por Gabriel Chade e Maximiliano del Yesso. O jogo será transmitido pela TV Globo (para São Paulo), ESPN e Disney+, de acordo com a disponibilidade da plataforma.

Copa do Brasil: Confrontos Cariocas e Desafios Regionais

Nova Iguaçu x Vasco

O clássico carioca entre Nova Iguaçu e Vasco também promete fortes emoções nesta quarta-feira. A partida, válida pela Copa do Brasil, acontece no Estádio Nilton Santos (Engenhão), às 19h30, e definirá quem avança para a próxima fase. Como é jogo único, em caso de empate, a decisão será nas penalidades. A transmissão será pelo Sportv e Premiere.

Atlético-MG x Manaus

Em outro confronto que poderia ter um time acreano, o Atlético-MG recebe o Manaus pela segunda fase da Copa do Brasil, em um duelo que promete ser difícil para o time amazonense, que tenta surpreender fora de casa contra um dos elencos mais fortes do país. A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Amazon Prime.

Caxias x Fluminense

Após a eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho, o Caxias recebe o Fluminense no Estádio Centenário, a partir das 19h. O time tricolor, que vem de uma sequência de bons resultados e 12 gols nos últimos dois jogos, encara o desafio com respeito ao adversário, mas com o objetivo de avançar sem dificuldades. A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.