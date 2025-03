Um ovo com aparência incomum foi posto por uma galinha em um sítio em Fama, Minas Gerais. A aparência inusitada não é considerada normal.

Uma imagem mostra o ovo em formato de meia-lua. A situação pode ser causada por estresse nas aves.

O caso ocorre em meio ao crescimento de 57,5% na produção de ovos e ao aumento do preço no Brasil. A divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) revelou que o preço do ovo subiu em fevereiro em relação a janeiro deste ano.