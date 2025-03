Galvez enfrenta Juventus pela Samas-AM pela 1ª fase da Copa do Brasil Sub-17

O Galvez enfrenta o Juventus Samas-AM, nesta terça-feira (11), pela primeira fase da Copa do Brasil sub-17. A bola rola a partir das 13h30 no horário do Acre, no estádio Pinheirão, em São Mateus (MA).

Atual campeão acreano sub-17, viajou com 22 jogadores e encarou uma viagem desgastante com paradas em Brasília (DF) e Teresinha (PI) antes da chegada em Bacabal, a cerca de 55km de São Mateus.

O técnico Márcio Figueiredo, o Faísca, comandou a última atividade antes da partida na tarde dessa segunda-feira (10), com treinamento de reconhecimento do gramado.

Em caso de empate no tempo normal, o vencedor será definido nos pênaltis. Quem se classificar vai enfrentar Porto Velho ou Batalhão-TO na segunda fase.