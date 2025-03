Galvez joga contra o São Francisco por vaga na semifinal

O Galvez joga contra o São Francisco neste domingo (9), a partir das 17 horas, no estádio Arena da Floresta, e um triunfo colocará o Imperador na fase semifinal do Campeonato Estadual.

O Galvez soma 8 pontos e o São Francisco com 3 precisa ganhar para seguir com chances de fugir do rebaixamento.

O meia Yago será a novidade do Galvez contra o São Francisco. O técnico Maurício Carneiro fez a opção pelo atleta para ter mais posse de bola e uma melhor construção de jogadas. O atacante Alifi, recuperado de lesão no joelho, fica como opção.

Geovani Silva encontrou muitas dificuldades para realizar os trabalhos no São Francisco durante a semana de preparação por causa das chuvas. O treinador deve manter a base dos últimos confrontos diante do Galvez.

No comando

Galvez e São Francisco terá José Costa Lima no comando. Carlos Alberto e Deusdete Bonete serão os auxiliares.