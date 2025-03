Ganhador do Oscar, Walter Salles doou dinheiro para a campanha de Jorge Viana em 2022

O diretor do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, Walter Salles, que ganhou o Oscar 2025 na categoria Melhor Filme Estrangeiro pelo longa-metragem estrelado por Fernanda Torres (também indicada) e que retrata a história do deputado Rubens Paiva — morto durante a ditadura militar —, foi um dos financiadores da campanha de Jorge Viana (PT) ao governo do Acre em 2022.

O cineasta doou R$ 50 mil para o atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). À época, Jorge perdeu as eleições para o governador Gladson Cameli (que disputava a reeleição), mas ficou em segundo lugar, com 24,21% dos votos.

Além de Jorge, outros 25 candidatos — de partidos que vão do PSOL ao PSDB — receberam doações de Walter, que possui uma fortuna bilionária e é o terceiro cineasta mais rico do mundo, atrás apenas de Steven Spielberg e George Lucas, segundo a revista Forbes.

Ao todo, ele destinou mais de R$ 1,75 milhão a candidaturas de esquerda nas últimas oito eleições. Salles faz doações a candidatos desde 2008.

Apenas três dos beneficiados disputaram o cargo de governador. Jorge Viana foi um deles. Os outros dois foram Fernando Gabeira (PV) e Marcelo Freixo (PSOL), ambos candidatos nas eleições de 2008.

Irmão de Walter doou valor maior

De acordo com o DivulgaCand, portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que publica as contas eleitorais dos candidatos, Jorge Viana arrecadou um total de R$ 2.568.736,54 para sua campanha. A maior parte do valor veio da direção do Partido dos Trabalhadores, que doou R$ 1.667.361,04. Walter Salles contribuiu com o 9º maior valor.

O irmão de Walter, João Moreira Salles — jornalista e também produtor, fundador da Revista Piauí—, doou um valor um pouco maior: R$ 100.000, ficando em terceiro lugar entre os principais financiadores.