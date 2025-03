Após quase um mês desaparecida, a gata Duquesa foi encontrada nesta quarta-feira (5). O animal havia fugido durante um assalto à residência de seus donos, em Rio Branco. A informação foi divulgada pela tutora do felino por meio de uma rede social.

A gata foi reconhecida por uma pessoa que passava pela rua Urano, no bairro Morada do Sol. “Um anjo a identificou, viu as postagens e entrou em contato conosco. Ela estava bastante debilitada, então a levamos ao veterinário e agora está sob cuidados”, contou a servidora pública, que preferiu não ter seu nome divulgado.

O assalto ocorreu na madrugada do dia 10 de fevereiro, no bairro Tropical. Durante a invasão, criminosos roubaram diversos pertences da família, além de levarem dois animais de estimação: a cachorrinha Snow e a gata Duquesa. No momento da fuga, Duquesa conseguiu escapar ao pular do veículo dos assaltantes, mas Snow segue desaparecida.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da invasão e da fuga dos criminosos. Segundo as vítimas, os assaltantes pareciam ter entrado na casa errada, pois fizeram perguntas específicas que não condiziam com os moradores.

O carro do casal foi localizado abandonado sob a Quarta Ponte e levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla). No entanto, os demais objetos roubados ainda não foram recuperados.

Agora, os donos fazem um apelo para encontrar Snow. Quem tiver informações sobre o paradeiro da cachorrinha pode entrar em contato pelos números: (68) 98422-1234 e (68) 99207-8816.