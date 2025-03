Gene Hackman: investigação aponta 9 dias entre morte e descoberta dos corpos

A morte do lendário ator Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, chocou o mundo e levantou inúmeras perguntas sobre o que aconteceu na residência do casal em Santa Fé, Novo México. Os corpos foram encontrados na tarde de quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, mas a polícia acredita que o falecimento ocorreu bem antes, possivelmente em 17 de fevereiro. Essa estimativa veio à tona após a análise do marca-passo de Hackman, que registrou seu último sinal há mais de uma semana antes da descoberta. Enquanto as autoridades aprofundam as investigações, o caso segue envolto em mistério, com hipóteses que vão de causas naturais a cenários mais complexos. O estado de decomposição dos corpos e a presença de itens como comprimidos e um aquecedor no local só aumentam a curiosidade pública.

Gene Hackman, de 95 anos, e Betsy Arakawa, de 64, foram achados em cômodos separados da casa, junto com um de seus três cães, um pastor alemão, também morto. A cena foi relatada por um zelador que, ao tentar contato com o casal, avistou os corpos pelas janelas e acionou os serviços de emergência. Dois outros cães da família foram encontrados vivos, um dentro da residência e outro no quintal, o que adiciona mais camadas ao enigma. A autópsia preliminar descartou sinais de violência, mas a investigação mantém todas as possibilidades em aberto, incluindo morte acidental ou causas naturais.

Desde o anúncio da tragédia, o caso tem dominado manchetes globais, reacendendo o interesse pela trajetória de Hackman, um ícone de Hollywood com mais de seis décadas de carreira. Vencedor de dois Oscars, ele era conhecido por papéis marcantes em filmes como “Operação França” e “Os Imperdoáveis”. Agora, enquanto as autoridades trabalham para esclarecer os fatos, a combinação de dados médicos, condições do local e relatos de vizinhos oferece pistas iniciais sobre os últimos dias do casal.

Cronologia dos eventos em Santa Fé

Os últimos momentos de Gene Hackman e Betsy Arakawa começaram a ser desvendados com base em informações coletadas pela polícia. O marco-passo do ator, um dispositivo essencial devido à sua idade avançada, parou de registrar atividade em 17 de fevereiro de 2025, sugerindo que essa pode ter sido a data de sua morte. A descoberta dos corpos, no entanto, só ocorreu nove dias depois, em 27 de fevereiro, quando o zelador local decidiu verificar a residência após dias sem sinais do casal. O xerife Adan Mendoza confirmou que a investigação segue em curso para determinar se Betsy faleceu no mesmo dia ou em um momento diferente.

Hackman foi encontrado em uma sala separada, enquanto Betsy estava no banheiro, perto de um aquecedor e de um frasco aberto de comprimidos. O pastor alemão morto estava a poucos metros dela, no closet do mesmo cômodo. A polícia chegou ao local após o chamado do zelador, que relatou ter visto os corpos pelas janelas e descreveu a situação com visível angústia. A porta da casa estava aberta quando as autoridades chegaram, mas não havia indícios de arrombamento ou luta, o que mantém o foco em causas não violentas.

A linha do tempo do caso é marcada por eventos-chave:

17 de fevereiro : Último registro do marca-passo de Gene Hackman.

: Último registro do marca-passo de Gene Hackman. 26 de fevereiro : Zelador tenta contato com o casal, sem sucesso, e alerta a segurança do bairro.

: Zelador tenta contato com o casal, sem sucesso, e alerta a segurança do bairro. 27 de fevereiro : Corpos são encontrados, e a polícia inicia a investigação.

: Corpos são encontrados, e a polícia inicia a investigação. 28 de fevereiro: Autópsia preliminar é divulgada, descartando trauma externo.

Detalhes da cena intrigam autoridades

A investigação revelou aspectos peculiares na casa onde Gene Hackman e Betsy Arakawa viviam. Betsy foi encontrada no banheiro, com sinais evidentes de decomposição: inchaço facial e mumificação nas mãos e pés, indicando que sua morte ocorreu dias antes da descoberta. Próximo a ela, um aquecedor de ambiente estava ao lado de seu corpo, e um frasco de comprimidos aberto, com pílulas espalhadas, chamou a atenção dos policiais. Esses itens sugerem diferentes possibilidades, desde um acidente até um evento médico súbito, mas nada foi confirmado até o momento.

Gene Hackman estava em outra parte da residência, também em estado de decomposição semelhante, o que reforça a ideia de que ambos estavam mortos há dias. O pastor alemão encontrado no closet do banheiro pode ter ficado preso após a morte de Betsy, enquanto os dois cães vivos indicam que nem todos os animais foram afetados pela causa do falecimento. A ausência de sinais de violência ou entrada forçada na casa direcionou a investigação para fatores internos, como problemas de saúde ou exposição a algo no ambiente, embora o monóxido de carbono tenha sido descartado.

O zelador que fez o chamado descreveu a cena com emoção, relatando ter visto Betsy no chão e suspeitado imediatamente de algo grave. A ligação para os socorristas reflete o choque de alguém que conhecia o casal, conhecido por sua vida reservada em Santa Fé. A polícia coletou itens como celulares, medicamentos e um calendário de 2025 na casa, na esperança de reconstruir os últimos dias do casal e entender por que ninguém notou sua ausência por tanto tempo.

Hipóteses sob análise policial

Determinar a causa das mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa é o foco principal da investigação em Santa Fé. A autópsia preliminar, divulgada em 28 de fevereiro, afastou a possibilidade de trauma externo, mas os exames toxicológicos e a análise final ainda estão pendentes, o que pode levar meses. O xerife Adan Mendoza destacou que todas as hipóteses permanecem abertas, incluindo morte natural, acidental ou até mesmo um evento mais complexo, como suicídio ou homicídio, embora nada aponte diretamente para violência.

A família do casal inicialmente levantou a suspeita de envenenamento por monóxido de carbono, uma causa comum em mortes simultâneas em ambientes fechados. No entanto, o corpo de bombeiros e a companhia de gás inspecionaram o local e não encontraram vazamentos ou sinais desse tipo de intoxicação. Os testes iniciais nos corpos também foram negativos para monóxido de carbono, o que eliminou essa teoria e direcionou os investigadores para outras possibilidades, como complicações de saúde ou o uso de medicamentos.

A presença de pílulas espalhadas perto de Betsy e o aquecedor ao seu lado geraram especulações. Uma teoria é que ela tenha sofrido um mal súbito e tentado buscar ajuda ou medicação, enquanto outra considera a possibilidade de um acidente envolvendo o aquecedor. Para Hackman, sua idade avançada e o marca-passo sugerem que ele pode ter falecido por causas naturais, mas a coincidência com a morte de Betsy mantém o caso sob intenso escrutínio.

Trajetória de um ícone de Hollywood

Gene Hackman era uma figura lendária no cinema, com uma carreira que atravessou mais de 60 anos e incluiu papéis memoráveis em dezenas de filmes. Nascido em 1930, ele alcançou a fama com “Operação França”, em 1971, pelo qual ganhou seu primeiro Oscar de Melhor Ator. Anos depois, em 1992, veio o segundo prêmio da Academia, como Melhor Ator Coadjuvante em “Os Imperdoáveis”. Sua versatilidade o levou a interpretar desde heróis intensos até vilões marcantes, como em “Superman” (1978), onde deu vida a Lex Luthor.

Após se mudar para Santa Fé na década de 1980, Hackman passou a levar uma vida mais discreta ao lado de Betsy Arakawa, uma pianista clássica com quem se casou em 1991. Longe dos holofotes, o casal se integrou à comunidade local, sendo reconhecido como parte importante do tecido social da região. Sua última aparição em um filme foi em 2004, com “Bem-vindo à Mooseport”, após o qual ele se dedicou à escrita e à vida privada.

Betsy, por sua vez, era uma artista talentosa, conhecida por sua paixão pela música. Juntos, eles formavam um par reservado, raramente vistos em eventos públicos nos últimos anos. A morte deles trouxe à tona histórias de amigos e vizinhos, que destacaram a gentileza e o impacto do casal em Santa Fé, onde eram figuras queridas e respeitadas.

Estado dos corpos levanta questões

O avançado estado de decomposição dos corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa intrigou os investigadores e chocou o público. Betsy apresentava inchaço facial e sinais de mumificação nas extremidades, um processo natural que ocorre em ambientes secos e frios, como o clima de inverno em Santa Fé. Hackman estava em condições semelhantes, sugerindo que ambos faleceram dias antes de serem encontrados. A mumificação parcial indica que os corpos ficaram expostos por tempo suficiente para que a umidade se dissipasse, mas não houve interferência externa.

O pastor alemão encontrado morto no closet do banheiro também estava em decomposição, enquanto os dois cães vivos sugerem que nem todos os seres na casa foram afetados pelo que quer que tenha ocorrido. A polícia acredita que os animais sobreviventes podem ter tido acesso a comida ou água, ou simplesmente estavam fora do alcance do evento que levou às mortes. Esses detalhes reforçam a necessidade de exames toxicológicos para esclarecer se substâncias químicas ou medicamentos desempenharam algum papel.

A ausência de contato do casal com amigos e familiares por semanas já havia levantado preocupações. A mãe de Betsy, de 91 anos e com demência, não recebia ligações dela desde outubro do ano anterior, enquanto vizinhos notaram a falta de movimentação na residência. A descoberta só aconteceu graças à iniciativa do zelador, destacando o isolamento em que o casal vivia nos últimos tempos.

Curiosidades sobre a vida do casal

Gene Hackman e Betsy Arakawa compartilhavam uma vida tranquila em Santa Fé, mas alguns aspectos de sua rotina e legado são dignos de nota:

Hackman escreveu vários romances após se aposentar do cinema, mostrando seu lado literário.

Betsy era uma pianista clássica talentosa, com apresentações locais que encantavam a comunidade.

O casal tinha três cães, todos pastores alemães, refletindo seu amor por animais.

A casa de 3,8 milhões de dólares onde moravam era um refúgio isolado, projetado para privacidade.

Esses elementos pintam o retrato de um casal que, apesar da fama de Hackman, optou por uma existência simples e reservada. A morte deles, no entanto, trouxe uma onda de interesse renovado por sua história, com fãs e mídia revisitando sua contribuição para o cinema e a música.

Dados recentes e próximos passos

As mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa ocorrem em um momento em que Santa Fé registra um inverno seco, com temperaturas médias abaixo de zero em fevereiro. Esse clima pode ter contribuído para a preservação parcial dos corpos, mas também atrasou a percepção da tragédia. Em 2023, o Novo México registrou cerca de 150 casos de mortes não descobertas por mais de uma semana, um número que reflete o isolamento de algumas comunidades na região.

A investigação agora depende de exames toxicológicos e da análise de itens coletados na casa, como os celulares e o calendário de 2025, que podem revelar planos ou contatos recentes do casal. Enquanto isso, a polícia continua entrevistando vizinhos e trabalhadores da área para montar um cronograma mais preciso. Os resultados finais podem demorar semanas ou meses, mantendo o caso em evidência por um tempo considerável.

A atenção ao caso também reflete o impacto cultural de Hackman. Em 2023, seus filmes ainda geravam milhões em plataformas de streaming, e sua morte reacendeu debates sobre seu legado em Hollywood. Para Betsy, a perda de uma artista discreta mas influente na cena local de Santa Fé também foi sentida profundamente pela comunidade.

Impacto na comunidade e no cinema

Santa Fé perdeu dois de seus residentes mais notáveis com as mortes de Gene Hackman e Betsy Arakawa. A cidade, conhecida por atrair artistas e personalidades em busca de tranquilidade, viu o casal como parte integrante de sua identidade. Amigos relataram que eles eram gentis e acessíveis, frequentemente participando de eventos locais antes de se tornarem mais reclusos nos últimos anos. A comoção na região é perceptível, com homenagens espontâneas surgindo nas redes sociais.

No mundo do cinema, a morte de Hackman marca o fim de uma era. Ele foi um dos últimos grandes nomes de uma geração de atores que transformou Hollywood com atuações intensas e versáteis. Seus papéis em clássicos como “A Conversação” e “Mississippi em Chamas” continuam a inspirar novos talentos, e sua saída dos holofotes em 2004 já havia deixado saudades entre os fãs. Agora, a investigação sobre sua morte mantém seu nome em destaque.

Para Betsy, o legado é mais intimista, mas igualmente significativo. Sua paixão pela música clássica e sua vida ao lado de Hackman formaram uma parceria que, embora discreta, era admirada por quem os conhecia. Enquanto a polícia trabalha para esclarecer os fatos, a memória do casal segue viva, tanto em Santa Fé quanto no imaginário global.