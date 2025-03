Gene Hackman: polícia analisa imagens assustadoras da morte do ator

A investigação sobre as mortes de Gene Hackman e a esposa do ator, Betsy Arakawa, ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (7/3). A polícia está investigando “imagens assustadoras” da cena encontrada pelos oficiais, captadas por câmeras corporais de agentes que atuaram no caso.

O material será útil para esclarecer as circunstâncias da morte do casal aos investigadores de Santa Fé, do Novo México. As imagens foram feitas por dez policiais que encontraram o ator e o pianista sem vida. A informação foi publicada pelo The Mirror. Ainda hoje, uma entrevista fornecerá novos dados sobre o óbito.

Uma informação essencial para o caso é se a casa dos famosos estava devidamente isolada, já que há relatos divergentes sobre se a propriedade estava fechada ou aberta. A ideia é ter a maior cobertura de imagens para que nada seja perdido.

Os celulares do casal também estão em processo de desbloqueio, algo importante para determinar o dia e a causa da morte. “Depois de receber os celulares, os investigadores podem determinar quando Gene Hackman e Betsy Arakawa pararam de se mover e em que momento eles perderam a comunicação, o que indicaria o momento da inatividade ou da morte”, comentou o especialista Billy Daly, ex-agente do FBI.

Daly ainda contou que os agentes vão investigar o que aconteceu na propriedade. “Eles podem geolocalizar a propriedade para ver o que estava acontecendo naquele momento, embora não possam dizer quem passou por ali sem uma ordem judicial. Mas os investigadores podem determinar qual atividade houve antes e depois na região, mesmo que não suspeitem de nada fora do comum”, completou.