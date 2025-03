Gerlen lamenta morte de sua mãe em publicação emocionante nas redes: “Um vazio enorme”

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, usou o seu perfil nas redes sociais, para lamentar a partida de sua mãe, a professora Dneves Diniz, que morreu na tarde desta sexta-feira (14).

Dona Dneves estava internada na UTI do Into, em Rio Branco, desde o dia 7 de março, devido a complicações renais. Ela vinha recebendo tratamento médico há cerca de dois anos após ser vitimada com um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“Mãezinha, que dia triste! Você partiu e nos deixou com a saudade, com as lembranças, e com um vazio enorme em nossas vidas. Saiba que vamos cuidar do Pai e do Geandre, e no dia do juízo estaremos todos juntos. Até lá, descanse em paz no reino do nosso Senhor Deus”, escreveu o político ao postar uma foto com sua mãe.

Dneves, que também é mãe do deputado Gene Diniz, dedicou décadas de sua vida à educação, era uma das professoras de matemática mais conhecidas e respeitadas de Sena Madureira. Desde que adoeceu, há mais de dois anos, ela recebia cuidados intensivos dos médicos e da família. Ultimamente, ela estava sendo tratada em sua residência onde foi montada uma estrutura para atendimento terapêutico.

Dneves é, também, mãe de mais dois filhos, Geandre e Gisele, e pertence a uma das maiores e mais tradicionais famílias da região do rio Iaco, sendo irmã do radialista Eduardo Diniz, o popular Idel e “Lord do Iaco”.

