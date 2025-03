Giovanna Lancellotti discute nas redes após vitória da Beija-Flor

A Beija-Flor de Nilópolis conquistou o título de campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025. A apuração dos resultados ocorreu na Cidade do Samba , localizada na zona portuária do Rio de Janeiro, e trouxe grande emoção para os integrantes da escola. Este título marca a 15ª vitória da Beija-Flor na história dos desfiles cariocas, reafirmando sua posição de destaque no cenário do samba.

O desfile da Beija-Flor foi o segundo a se apresentar na segunda noite de desfiles, encantando o público com o enredo “Laíla de Todos os Santos”. A apresentação foi marcada por um misto de nervosismo e esperança, sentimentos comuns durante as apurações. Quando a nota final foi anunciada por Jorge Perlingeiro, representante da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), a comemoração tomou conta dos dirigentes e da quadra da escola.

Qual foi o diferencial da Beija-Flor em 2025?

O sucesso da Beija-Flor neste ano pode ser atribuído a uma combinação de fatores. O enredo, dedicado a Laíla, uma figura emblemática no mundo do samba, foi executado com maestria. Além disso, a harmonia entre o samba-enredo, a bateria e as alegorias contribuiu para a vitória. Neguinho da Beija-Flor, um dos ícones da escola, destacou a importância do conjunto da obra para o resultado final.

Outro ponto crucial foi a capacidade da escola de superar adversidades durante o desfile. Apesar de um dos carros alegóricos ter apresentado falhas, a Beija-Flor conseguiu manter a excelência em outros quesitos, o que garantiu a manutenção de uma alta pontuação geral. A regra que permite o descarte da menor nota em caso de falhas técnicas foi aplicada, assegurando que a performance global fosse devidamente reconhecida.

Repercussão e Celebração

A vitória da Beija-Flor gerou grande repercussão nas redes sociais e entre os fãs do Carnaval. Giovanna Lancellotti, musa da escola, defendeu a legitimidade do título diante de críticas online. Ela destacou que a escola realmente perdeu pontos devido à falha no carro alegórico, mas que isso não comprometeu o resultado final, conforme as regras da competição.

Na quadra da Beija-Flor, a comemoração foi intensa. Neguinho da Beija-Flor, que se despede da escola após esta vitória, expressou sua felicidade e gratidão. “Vamos festejar! Laíla mereceu demais esse título. Estou muito feliz, aposentado com chave de ouro”, declarou, resumindo o sentimento de todos os envolvidos.

O Legado da Beija-Flor

Com 15 títulos conquistados, a Beija-Flor de Nilópolis se consolida como uma das escolas de samba mais vitoriosas do Carnaval carioca. Sua trajetória é marcada por desfiles memoráveis e enredos que capturam a essência da cultura brasileira. A vitória de 2025 não apenas celebra o talento e a dedicação de seus integrantes, mas também reforça o legado da escola no cenário do samba.

À medida que a Beija-Flor continua a escrever sua história, o Carnaval do Rio de Janeiro segue como um palco vibrante de cultura e tradição, onde cada desfile é uma celebração da arte e da paixão pelo samba.