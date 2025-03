Gladson afirma torcida por Fernanda Torres no Oscar e destaca ações do governo que merecem o prêmio

O governador do Acre, Gladson Cameli, declarou em suas redes sociais neste domingo (2), sua torcida para Fernanda Torre no Oscar 2025, que ocorre nesta noite.

Segundo ele, assim com a brasileira merece o prêmio, a gestão acreana tem ações que buscam melhorar a vida da população e também merecem o reconhecimento.

“Domingo é dia de Oscar, dia de torcer pela Fernanda Torres e para o filme Ainda Estou Aqui. Pra quem vai a sua torcida?”, questionou Gladson.

Entre as realizações que o governador aponta está a entrega da nova sede do PROCON, serviços de quimioterapia no Juruá, duplicação da AC-405, CNH Social para a comunidade, Centro de Atenção à Saúde do Servidor, Nova Rádio Aldeia em Brasileia e muitas outras.

A 97ª edição do Oscar 2025 acontece neste domingo em Los Angeles, nos Estados Unidos. A premiação terá início às 17h (horário de Los Angeles), o que corresponde às 21h do horário de Brasília. O tapete vermelho começará cerca de duas horas antes, trazendo entrevistas e os looks das estrelas de Hollywood.