Gladson anuncia posse de 89 aprovados no concurso da Sesacre e reforça compromisso com servidores

O governador Gladson Cameli anunciou nesta sexta-feira (14) a posse de 89 candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Os nomeados deverão assumir seus cargos no próximo dia 25 de março, em cerimônias que ocorrerão simultaneamente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Segundo Cameli, a medida reforça o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e a melhoria dos serviços públicos. “Esse é mais um compromisso sendo cumprido. Parabéns a todos pela conquista desse sonho que é se tornar servidor público!”, declarou o governador em suas redes sociais.

Do total de convocados, 76 irão atuar na capital, enquanto 13 serão lotados no interior do estado. A nomeação faz parte do esforço do governo estadual para suprir a demanda por profissionais na área da saúde.