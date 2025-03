Gladson determina que Sula Ximenes intensifique ações do Deracre no Juruá em 2025; veja medidas em andamento

Neste período de chuvas intensas, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), segue atuando para garantir a trafegabilidade dos ramais em Cruzeiro do Sul. O Estado mantém equipes de emergência no Juruá para garantir acesso das comunidades ao longo de todo o ano.

Entre janeiro e março de 2025, o Deracre recuperou 10 pontes nos ramais da região. Em 2024, foram construídas 25 pontes de madeira e executadas melhorias em mais de 1.000 km de estradas, sendo 784,5 km em Cruzeiro do Sul, 85,5 km em Mâncio Lima e 130,2 km em Rodrigues Alves.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que o órgão está aberto a parcerias para fortalecer os investimentos nos ramais. Ela ressaltou a importância do apoio de diferentes esferas para ampliar as melhorias, reforçando que a destinação de recursos é fundamental para avançar nesse trabalho.