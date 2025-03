Gladson e deputados da Aleac lamentam morte de dona Dneves, mãe de Gerlen e Gene Diniz

O governador Gladson Cameli e a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) se pronunciaram por meio de nota sobre o falecimento de Dneves Diniz, mãe do prefeito de Sena Madureira Gerlen Diniz e do deputado estadual Gene Diniz, ocorrida nesta sexta-feira (14), após complicações de problemas renais.

Gladson se solidarizou com a família e amigos no momento de dor.

Em nome do presidente Nicolau Júnior e da mesa diretora, a Aleac relembrou o papel da matriarca na educação de jovens da cidade por anos como professora de matemática, fato que lhe tornou reconhecida no município.

VEJA A NOTA DE GLADSON:

Com profundo pesar, manifesto minhas mais sinceras condolências pela morte da professora Maria do Perpétuo Socorro Diniz Andrade, mais conhecida como Dineves Diniz, ocorrida nesta sexta-feira, 14. Ela é mãe do prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, do deputado estadual Gene Diniz, e de mais dois filhos, Gisele e Geandre.

Nascida no seringal Sacado, às margens do Rio Iaco, e prestes a completar 74 anos, Dineves foi uma professora de matemática muito conhecida e respeitada em Sena Madureira, que dedicou sua vida ao ensino dos nossos jovens na rede estadual e municipal.

Neste momento de grande dor, peço que nosso bom Deus console todos os familiares e amigos enlutados pela perda desta mulher que fez a diferença em nosso estado. Em especial, externo minhas condolências aos amigos Gerlen, Gene e também ao querido amigo Eduardo Diniz, o Idel, nosso “Lord do Iaco”, irmão de Dona Dineves.

O velório será em sua residência, no Centro de Sena Madureira, na Avenida Avelino Chaves.

Gladson Camelí

Governador do Estado do Acre

VEJA A NOTA DA ALEAC NA ÍNTEGRA:

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior bem como os demais membros da Mesa Diretora, se solidarizam com o deputado estadual, Gene Diniz e o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz pelo falecimento de Dneves Diniz, mãe dos dois.

Dona Dneves faleceu nesta sexta-feira, 14, após complicações renais.

De família tradicional do município de Sena, Dneves era professora de matemática e muito conhecida em toda região, por ter dedicado sua vida à educação de crianças e adolescentes no município.

Neste momento de sofrimento, nos solidarizamos com toda família e amigos, pedindo a Deus que encontrem o refrigério e consolo necessários.