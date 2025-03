Gladson passa o Dia das Mulheres comemorando aniversário de secretária em Cruzeiro do Sul

No dia Internacional das Mulheres, celebrado neste sábado (8), o governador do Acre, Gladson Cameli destacou que comemorou a data em Cruzeiro do Sul no aniversário de sua secretária, Maria.

Pulando de alegria, o gestor e familiares cantaram parabéns para a profissional, desejando paz e alegria em sua caminhada.

“Dia das mulheres mais que especial, comemorando o aniversário da Maria, que é minha secretária lá em Cruzeiro do Sul. Obrigado, Maria, pela sua dedicação diária, seu cuidado e empenho. Toda felicidade do mundo pra você. Deus te abençoe”, afirmou o governador.

Veja o vídeo: