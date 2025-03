Gladson sanciona leis de Longo reconhecendo quadrilhas juninas como patrimônio cultural do Acre

O governador Gladson Cameli sancionou um pacote de leis de autoria do deputado Pedro Longo que reconhece as quadrilhas juninas como patrimônio cultural do Acre.

A decisão foi publicada em edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

São pelo menos 18 grupos acreanos reconhecidos a partir da iniciativa do deputado.

A saber: Quadrilha Junina “Assanhados na Roça”, Quadrilha Junina “Coração de Maria”, Quadrilha Junina “Cristo Libertador na Roça”, Quadrilha Junina “Escova Elétrica”, Quadrilha Junina “Espalha Brasa”, Quadrilha Junina “Explode Coração”, Quadrilha Junina “Explosão Junina”, Quadrilha Junina “Farofa de Capeta”, Quadrilha Junina “Forrozeira”, Quadrilha Junina “Furacão Junina”, Quadrilha Junina “Luar do Alto Acre”, Quadrilha Junina “Manguaça”, Quadrilha Junina “Matutos na Roça”, Quadrilha Junina “Matutos pelo Avesso”, Quadrilha Junina “Pacatuba”, Quadrilha Junina “Pega-Pega”, Quadrilha Junina “Sassaricano na Roça” e Quadrilha Junina “Tradição”.

Longo disse que os grupos são fundamentais para a produção cultural no Estado e agradeceu ao governador Gladson Cameli pela sanção dos projetos.

“Essas quadrilhas, que tanto contribuem para a produção cultural no Acre, atuam em todo o estado do Acre e não se apresentam apenas no período de junho. Durante todo o ano, existem atividades culturais, atividades de organização, de preparação para os eventos principais que ocorrem no mês de junho, e nós queremos fazer um reconhecimento da importância desse movimento para a cultura acreana”, disse Longo.