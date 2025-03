Gladson volta a exonerar e nomear comissionados e anuncia novo diretor do Imac; veja lista

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (14), o governador Gladson Cameli voltou a publicar nomeações e exonerações de servidores comissionados do Governo.

A principal mudança aconteceu no Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). O governador exonerou Paola Fernanda Daniel do cargo de Diretora de Recursos Hídricos e escolheu Francisco Marcos da Cunha Costa.

Gladson também exonerou José Andris Moreira da Costa do cargo de Diretor Executivo de Programação e Produção da Fundação Aldeia de Comunicação – FUNDAC.

Veja lista completa: