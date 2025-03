O governador Gladson Cameli publicou uma série de nomeações e exonerações no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (11). Os nomes fazem parte de várias pastas do Executivo Estadual.

Entre os nomeados, estão comissionados da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac) e da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

Confira as nomeações e exonerações publicadas no documento: