Goleiro acreano aparece na lista de pré-convocados por Dorival para a Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última sexta-feira (28), a lista com o nome de 52 jogadores aptos a concorrer à seleção final.

No dia 20 de março, o Brasil enfrenta a Colômbia em Brasília, seguido de um confronto com a Argentina no dia 25 de março em Buenos Aires.

Entre os 52 nomes está o goleiro acreano Weverton, que atua no futebol brasileiro, defendendo o Palmeiras.

A seleção final com o nome dos 23 jogadores que vão atuar nesses dois jogos será anunciada na próxima sexta-feira (7).