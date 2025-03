Gladson Cameli anuncia ações emergenciais para enfrentar as enchentes no estado; veja vídeo

O governo do Acre, liderado por Gladson Cameli, assinou nesta segunda-feira, 10, o decreto de estado de emergência devido às enchentes que já começam a afetar diversas cidades do estado. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Cameli informou que as autoridades estão se mobilizando para conter os danos e garantir apoio às famílias.

Cameli mencionou que, além das ações internas, ele irá viajar para Brasília para tratar do assunto diretamente com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. A reunião tem o intuito de garantir recursos e suporte para minimizar os prejuízos causados pelas cheias.

“Estamos tomando a decisão de agir rapidamente para que não percamos tempo”, afirmou o governador, ao destacar que o objetivo principal é proteger a população acreana.

O decreto de emergência visa dar celeridade aos processos de ajuda e resgate, com a mobilização das equipes de Defesa Civil e demais órgãos estaduais. Cameli também garantiu que o governo está monitorando constantemente os níveis dos rios e preparado para atuar de acordo com a situação.

Veja o vídeo: