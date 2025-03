Governo abre vagas de estágio de ensino médio e superior; confira detalhes

O Governo do Acre, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), abriu, nesta sexta-feira (7), o processo seletivo para a formação de cadastro reserva de estagiários. A seleção será realizada com base no coeficiente escolar, conforme o Edital nº 01/2025, e está disponível para estudantes do ensino superior matriculados a partir do 2º semestre.

As vagas são destinadas a candidatos de diversas áreas, como Administração, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Farmácia, Geografia, Gestão em Saúde Coletiva, Nutrição, Recursos Humanos, Sistema de Informação, História e Pedagogia. A seleção é exclusiva para a cidade de Rio Branco-AC, e os selecionados formarão um cadastro reserva.

Os interessados têm até o dia 1º de abril para se inscrever. O estágio será presencial, com carga horária de 20 ou 30 horas semanais. Para quem escolher 20 horas (4 horas por dia), a bolsa-auxílio será de R$ 420,00. Já para quem optar por 30 horas semanais (6 horas diárias), o valor será de R$ 630,00. Além disso, será oferecido auxílio-transporte no valor de R$ 7,00 por dia trabalhado, cobrindo duas passagens de ônibus.

A convocação dos estagiários ocorrerá de acordo com a disponibilidade orçamentária do Governo do Estado. A seleção será feita com base no desempenho acadêmico dos candidatos.

As inscrições podem ser realizadas até 1º de abril, e os interessados devem seguir as orientações do edital para garantir sua participação no processo seletivo.