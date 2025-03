Governo anuncia medidas para baratear preço dos alimentos

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou nesta quinta-feira (6) que o governo vai zerar a alíquota de importação da carne, hoje em 10,8%.

A medida faz parte de um pacote de seis ações para reduzir o preço dos alimentos. Outros produtos também terão a alíquota de importação zerada, caso do café (atualmente em 9%), do açúcar (14%), milho (7,2%), óleo de girassol (9%), azeite de oliva (9%), sardinha (32%), biscoitos (16,2%) e massas alimentícias (14,4%).

O governo anunciou ainda que irá zerar os impostos federais que incidem sobre a cesta básica. O pleito será levado aos governadores, uma vez que alguns estados tributam os produtos que compõem a cesta. “O apelo é para que os estados zerem o ICMS”, disse Alckmin.

As outras medidas envolvem o Plano Safra, o reforço do estoque regulador da Conab – garantindo oferta e estabilidade — e questões regulatórias, como a aceleração da implantação do sistema sanitário municipalizado. São nesses pontos que são verificados itens como leite, ovos e mel para que possam ser vendidos em todo o país.

“Isso vai gerar mais competitividade com redução de custos”, completou.

Alckmin explicou que as medidas vão entrar em vigor “em poucos dias”.

O vice-presidente garantiu que as ações não vão afetar os produtores nacionais, que terão que lidar com um produto mais barato vindo de fora.

“Nós entendemos que não [vai prejudicar o produtor brasileiro]. Você tem períodos de preços mais altos, mais baixos. Nós estamos em um período em que reduzir o imposto ajuda a reduzir preços. Você está complementando”.

Veja como ficarão as alíquotas de cada produto:

Carne

Tarifa de importação atual: 10,8%

Nova tarifa: 0%

Café

Tarifa de importação atual: 9%

Nova tarifa: 0%

Açúcar

Tarifa de importação atual: 14%

Nova tarifa: 0%

Milho

Tarifa de importação atual: 7,2%

Nova tarifa: 0%

Óleo de girassol

Tarifa de importação atual: 9%

Nova tarifa: 0%

Azeite de oliva

Tarifa de importação atual: 9%

Nova tarifa: 0%

Sardinha

Tarifa de importação atual: 32%

Nova tarifa: 0%

Biscoitos

Tarifa de importação atual: 16,2%

Nova tarifa: 0%

Massas alimentícias

Tarifa de importação atual: 14,4%

Nova tarifa: 0%

Preocupação

O aumento dos preços dos alimentos pressiona o orçamento das famílias brasileiras, com efeitos ainda mais agudos para os grupos de baixa renda.

O fator é hoje apontado pelo Palácio do Planalto como um dos mais determinantes para a queda de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).