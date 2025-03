Governo convoca aprovados da Sesacre para entrega de documentos e assinatura de contrato

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) publicou, na manhã desta quinta-feira (13), a convocação dos candidatos do processo seletivo simplificado para a entrega de documentos e assinatura de contrato. A lista completa pode ser acessada ao final do texto ou no Diário Oficial do Estado (DOE).

As cidades do estado que deverão receber novos profissionais da saúde são: Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Porto Walter, Rio Branco, Plácido de Castro, Sena Madureira e Tarauacá.

Já entre os cargos que serão convocados a lista é a seguinte: técnico de enfermagem, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e médico.

A entrega de documentos deverá ser realizada até o dia 24 de março de 225, entre às 8h e 14h. Na capital Rio Branco deverá acontecer no prédio da Sesacre, já em Cruzeiro do Sul, a entrega ocorre na Coordenação Regional de Saúde do Vale do Juruá.

Confira a lista de convocados e maiores informações no documento: