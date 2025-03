Governo cria Sala de Situação para monitoramento de enchente em município do Acre

O Governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, está organizando uma Sala de Situação de Incidentes para fazer o monitoramento e plano de ação, prevendo uma possível enchente do Rio Juruá.

Segundo o 4° Batalhão de Educação, Proteção Ambiental e Combate a Incêndio Florestal/Urbano (4° BEPCIF), nesta sexta-feira (6) o manancial ultrapassou a cota de transbordo, chegando a 13,08 metros. Já em Rodrigues Alves, o rio alcançou os 14 metros, também ultrapassando a cota de transbordo, que é de 13,5m.

Até o momento nenhuma família foi retirada de suas casas, apesar de já haver bairros atingidos pelas águas, explicou o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, coronel Charles Santos.

“Nesse momento, o Corpo de Bombeiros já está devidamente posicionado na cidade de Cruzeiro do Sul, montando a Sala de Situação para que seja necessário centralizar as ações de resposta a possíveis vítimas do transbordamento, assim como nos demais municípios do entorno de Cruzeiro do Sul, caso seja necessário”, destacou Charles Santos.

A implantação do Sistema de Comando de Incidentes está recebendo recursos logísticos específicos, como sala de situação, televisores, quadros, barcos, motores, coletes, entre outros insumos. Além disso, a Defesa Civil Municipal já mobilizou a estrutura da prefeitura, incluindo pessoal e caminhões, para dar suporte à operação.