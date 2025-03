Governo do Acre e Prefeitura de Feijó firmam parcerias para obras no município

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), reuniu-se nesta segunda-feira, 10, com a prefeitura de Feijó para alinhar ações em parceria. Entre as obras discutidas estão a construção da ponte de concreto sobre o Igarapé Aristides, a pavimentação e adequação da Rua Pedro Alexandrino e a melhoria da estrada do Ramal do Envira, que liga o Acre ao Amazonas.

Também foi debatida a programação de manutenção de ramais para o verão.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, informou ao vice-prefeito Juarez Leitão que o órgão recebeu R$ 7,5 milhões para a construção da ponte de concreto sobre o Igarapé Aristides. Ela ressaltou que o governador Gladson Cameli tem determinado apoio aos municípios.

“Nosso governador tem trabalhado para cuidar do povo, e é isso que estamos fazendo. Este é mais um compromisso concretizado e uma das obras que iniciaremos em breve. Aqui ressalto o trabalho do senador Márcio Bittar, que garantiu os recursos para essa ponte tão importante para os feijoenses”, afirmou Sula Ximenes.

A nova ponte terá 36 metros de extensão e será construída em concreto armado, garantindo a ligação com a estrada de acesso ao aeroporto, que foi totalmente pavimentada pelo Estado.

Além disso, Sula destacou o investimento de R$ 2,4 milhões para a pavimentação e adequação da Rua Pedro Alexandrino, uma das principais vias urbanas de Feijó. A obra incluirá sistema de drenagem, passeios públicos acessíveis e sinalização de trânsito, com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Veloso.

Durante a agenda, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, também realizou uma vistoria preliminar no aeródromo de Feijó, acompanhada do diretor de Portos e Aeroportos, Sócrates Guimarães. Ela explicou que o Deracre irá realizar as intervenções necessárias na pista de pouso e na sede do aeródromo, atendendo as determinações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que exige inspeções periódicas para garantir a segurança operacional.

O diretor de Desenvolvimento Regional, Celso Souza, também participou de uma reunião com povos indígenas do município para tratar de melhorias no acesso às aldeias. As equipes do Deracre e da prefeitura devem atuar em parceria no melhoramento de estradas vicinais, garantindo acesso às famílias e facilitando o escoamento da produção local.

O governo segue investindo na infraestrutura do estado, reforçando o compromisso com as famílias que dependem de estradas e ramais para o seu dia a dia.