Governo do Acre solicita apoio federal diante do risco de enchentes: “Atender com dignidade”

Diante da elevação do nível dos rios acreanos, o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis participaram, nesta quinta-feira (13), de uma reunião com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em Brasília (DF). O encontro teve como objetivo solicitar apoio do governo federal para enfrentar possíveis transbordamentos nas próximas semanas.

O Rio Acre, na capital, já ultrapassou a cota de transbordamento de 14 metros, causando o desalojamento de algumas famílias. A situação é acompanhada de perto pelo governo do Estado, que monitora a cheia dos rios e já decretou situação de emergência no último dia 10 de março, medida que terá validade de 180 dias.

“Nossa vinda a Brasília é para mostrar a situação que estamos enfrentando no Acre e pedir ajuda do governo federal, que sempre tem sido um grande parceiro em momentos difíceis. No ano passado passamos por uma grande cheia e, caso isso venha a se repetir, queremos estar prontos para atender à população com dignidade”, afirmou Gladson Cameli.

A vice-governadora e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, destacou que a prioridade é oferecer um atendimento rápido e eficiente às famílias atingidas, incluindo indígenas desalojados pela cheia do Rio Acre.

“Essa é uma ação necessária e muito importante para darmos uma resposta rápida no atendimento às pessoas. Temos dado todo o apoio, e destaco nossa atuação em relação às famílias de indígenas desabrigados pela cheia do Rio Acre. Elas estão sendo acolhidas da melhor maneira possível”, declarou.

O ministro Waldez Góes, que já esteve no Acre em outros períodos de cheia, reforçou o compromisso da União em prestar auxílio. “Estamos sempre à disposição e, caso seja necessário, vamos trabalhar no socorro a quem mais precisa”, afirmou.

Também participou da reunião o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff.