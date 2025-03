A Superintendência do Patrimônio da União (SPU) realizou a cessão gratuita de um imóvel para a construção de uma Unidade de Saúde Básica na capital do estado do Acre.

O terreno fica localizado na rua Floriano Peixoto, nº 970, e possui 895m² e deverá estar pronto para o atendimento em até 24 meses.

“Temos mais de 20 mil áreas sem ocupação apenas na zona urbana de Rio Branco, então precisamos aproveitar essas áreas de maneira estratégica. Pra comprar apenas o terreno teríamos um gasto de R$900 mil, então vai ser muito importante essa parceria”, disse o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

O prefeito reforçou ainda que a unidade poderá atender um contingente muito maior de pessoas do que apenas aquelas que moram na região, já que muitos trabalham próximos ao local.

“Essa unidade é estratégica, ela fica no centro da cidade, onde muita gente vai para trabalhar. Muitas pessoas precisam de um atendimento simples, mas rápido, aí tem que falhar pro emprego pra poder ir lá na unidade de saúde dele. Então agora quem trabalha no centro, pode deixar o trabalho dele por uns 10, 15 minutos, ou meia hora, corre lá na unidade de saúde e volta pro trabalho”, destacou.

O vice-prefeito, Alysson Bestene, também esteve presente e falou sobre a importância da nova UBS. “Poderemos avançar cada vez mais, é uma área central que não tem uma unidade de suporte, então eu tenho certeza que vai ser muito bem aproveitado, temos um projeto já pronto e isso só mostra o comprometimento que a gestão tem com a área da saúde”, disse.

Essa região tem um fluxo de “pessoas muito grande, principalmente de trabalhadores então é interessante que tenhamos uma unidade da atenção primária ali, próximo a rotina das pessoas”, reforçou o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths.

Além disso, Biths reforçou que as contratações para a UBS, quando vierem a acontecer, serão, prioritariamente, oriundas dos concursos públicos vigentes, e apenas caso não sejam suficientes outros meios de contratação serão considerados.

O evento em que os documentos foram assinados ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), e contou com representantes da SPU e da prefeitura de Rio Branco.

A ação faz parte do Programa de Democratização de Imóveis da União, chamado Imóvel da Gente, criado em 2024, no governo do presidente Lula, que visa utilizar o patrimônio da União para implementar políticas públicas prioritárias, como habitação, regularização fundiária, criação e melhoria de equipamentos públicos de educação, saúde, assistência social, cultura e outra áreas.

O superintendente de patrimônio da União, Tiago Mourão, falou sobre a implementação do programa no estado do Acre e afirmou que o número de cessões poderá triplicar neste ano, em relação a 2024.

“Já é uma política que a gente já está implementando desde o decreto feito pelo presidente. E é uma situação que nós estamos entregando dezenas de imóveis. Então no ano passado nós já entregamos dezenas. Esse ano nós vamos triplicar a nossa meta. Nós vamos entregar próximo de 30, 40 imóveis. E tem diversos tipos de situação. Tem tanto para o governo do estado, tem para o município, tem para os movimentos. Sociais também, que é um fator bastante importante, que são os movimentos sociais também fazendo parte da utilização desses imóveis também”, destaca Mourão.