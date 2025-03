Governo prepara anúncio sobre alimentos para esta quinta-feira

O governo federal prepara o anúncio de um pacote de medidas para baratear os preços dos alimentos. Há expectativa de que as ações sejam anunciadas ainda nesta quinta-feira (6), após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com representantes do setor alimentício.

Durante a manhã, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) realizou uma reunião com os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social). O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, também participou.

Após o encontro, as autoridades informaram que a conversa foi “preparatória” e que uma nova reunião será realizada ainda na tarde desta quinta-feira (6) com o presidente Lula sobre o tema.