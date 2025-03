Governo se reúne para debater plano de ação contra possíveis enchentes; situação se agrava

Devido à cheia dos rios e ao grande volume de chuva que vem atingindo o território acreano, o Governo do Acre está em alerta e preparado para apoiar as famílias em um possível transbordamento.

Diante da situação, a vice-governadora e também secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, liderou uma reunião nesta quinta-feira (6) com secretários de Estado para discutir ações conjuntas do plano de ação da Defesa Civil estadual.

Nesta quinta, os rios do Acre atingiram a cota de alerta. “O momento exige planejamento para garantir segurança às pessoas. Discutimos um plano de ação conjunto para enfrentar esses problemas recorrentes na nossa região. Estamos preparados, em parceria com as prefeituras, para dar suporte a todas as famílias que forem atingidas”, detalhou Mailza.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, Carlos Batista, disse que a previsão para março e abril é de chuvas em todo o estado, e o monitoramento vem sendo feito desde janeiro. “A Defesa Civil vem acompanhando, desde janeiro, as inundações, alagamentos e enxurradas em todos os municípios do estado e na capital. O nível do Rio Juruá está muito próximo de atingir a cota de transbordamento, e nós estamos trabalhando para atender às famílias que precisarem”, destacou Batista.

Situação dos rios do Acre nesta quinta-feira (6), segundo a Defesa Civil Estadual:

Rio Juruá – 12,94 m / taxa de transbordo: 13 m

Rio Iaco – 13,19 m / taxa de transbordo: 15,20 m

Rio Envira – 10,08 m / taxa de transbordo: 12 m

Rio Tarauacá – 7,30 m / taxa de transbordo: 9,50 m

Rio Purus – 13,80 m / taxa de transbordo: 14 m

Rio Acre – 11,87 m / taxa de transbordo: 14 m

Rio Abunã – 12,57 m / taxa de transbordo: 12,50 m