Gracyanne reúne todos para uma conversa e se desculpa por ter pegado comida dos outros brothers

Gracyanne Barbosa reuniu o elenco do BBB 25, neste sábado (15), para pedir desculpas aos brother e sister por ter pego a comida dos outros escondido enquanto estava na xepa. A história veio à tona, após Renata revelar as informações que recebeu do público na dinâmica “Vitrine do Seu Fifi”.

Ela relembra sua trajetória e compartilha um momento difícil de sua vida, quando precisou pegar comida do lixo para sobreviver. Na Xepa, reviveu esse trauma, o que influenciou suas atitudes dentro da casa.

A modelo se emocionou ao pedir desculpas por ter pegado comida e explicou que a escassez na Xepa a fez reviver um trauma profundo, relembrando um período difícil em que precisou buscar comida no lixo para sobreviver. Sem conseguir controlar esse sentimento, ela diz que nunca quis expor essa parte de sua história, especialmente para sua mãe. “Eu achava que nunca mais ia ter que estar nesse lugar”, desabafa.

Gracyanne; “Bom, gente, eu queria pedir desculpa para todos vocês. Acho que a maioria sabe que eu tava pegando comida. Eu não espero que ninguém entenda, eu só queria explicar o que acontece comigo. Não foi por ficar com fome por nada, mas é que o fato da gente ter pouca coisa me levou pra um lugar que eu achei que nunca mais ia visitar. São coisas que nunca compartilhei com ninguém, são coisas que eu não queria que ninguém soubesse. De quando eu passei fome, de quando eu não tinha o que comer, no lixo. Aqui dentro, sabendo que eu tava sendo filmada, eu sabia que todo mundo ia saber. Eu não consegui controlar. Na minha cabeça, eu ia precisar de novo pegar comida do lixo. Eu peço desculpas pra todo mundo. Eu sei que é errado, mas eu não queria compartilhar isso porque eu não queria que minha mãe soubesse. Eu achava que nunca mais eu ia ter que estar nesse lugar.”

Gracy: “É uma coisa que eu vivi que eu tenho vergonha de ter vivido, tenho vergonha de ter mexido no lixo pra comer. E tenho vergonha de falar e de compartilhar isso. Então eu peço desculpas pra todos.”

Emocionada, a sister é acolhida e consolada pelos demais participantes.