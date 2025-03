“Gratidão é pouco”, diz prefeito de Mancio Lima ao receber visita de Nicolau Junior

O prefeito de Mancio Lima, Zé Luiz ( PP), reuniu toda equipe de secretários e diretores da gestão, para receber o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Jr, em uma visita institucional que aconteceu na tarde desta sexta feira (14), na sede da prefeitura.

Zé Luiz foi o quarto prefeito visitado por Nicolau nos último dois dias, quando ele iniciou uma agenda no interior do estado para estreitar as relações entre os gestores e as câmaras de vereadores.

Em Mancio Lima, Nicolau foi recepcionado por toda equipe de secretários, assessores e diretores de órgãos municipais, coordenados pelo prefeito.

Zé Luiz abriu o encontro externando toda gratidão que tem a Nicolau, que segundo ele, foi a figura pública que mais o ajudou mesmo antes dele disputar a eleição.

Eleito no ano passado para o primeiro mandato à frente da prefeitura de Mancio Lima, Zé Luiz disse que tem gratidão eterna pelo amigo deputado.

“Gil Sou grato a você pelo resto da minha vida. Você Nicolau, foi a pessoa que acreditou em mim quando ninguém acreditava. Gratidão é pouco. Nossa missão é fazer da nossa cidade um lugar melhor para nossa gente e vamos precisar muito de você”, disse Zé Luiz.

Vereadores querem aumentar o prédio da Câmara

A segunda agenda de Nicolau em Mancio Lima foi uma reunião com os vereadores, onde a exemplo do que fez em Manoel Urbano, Tarauacá e Rodrigues Alves, apresentou ao vereadores o Centro de Apoio às Câmaras Municipais, o CEALC.

O presidente da Casa de Leis, Zeca do Pentencostes, enalteceu a iniciativa de Nicolau Junior e disse que o novo espaço vai auxiliar muito os parlamentares quando forem a Rio Branco.