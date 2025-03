Grávida, menina de 13 anos é resgatada de cárcere privado

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul resgatou uma menina grávida, de 13 anos, que era mantida em cárcere privado pelo namorado e pela sogra, no Bairro Estalagem, na cidade de Viamão, localizada no Rio Grande do Sul. A “Operação Acolhida” ocorreu na noite da última sexta-feira (7).

Após denúncia, policiais foram até o local, conhecido como um ponto de tráfico na região. Lá, confirmaram que a menina era mantida pelo namorado e pela sogra, de 37 anos, em um local insalubre, sem acesso à alimentação, com as janelas fechadas com pregos.

Segundo a Polícia, a adolescente sofria violência física e psicológica.

A delegada Jeiselaure Rocha, responsável pelo caso, relatou que a situação era extremamente delicada e o namorado era alguém muito violento e possessivo.

“Nos últimos tempos, o jovem quebrou cerca de cinco celulares da menina para que ela não tivesse contato social algum. É um ciclo de violência doméstica e eles se relacionam desde quando a menina tinha dez anos de idade. Por isso, nós também apuraremos a questão da violência sexual”, declarou a delegada.

A pré-adolescente era impedida de ter contato com familiares, amigos, escola e Conselho Tutelar. O namorado ainda proibia ela de fazer as consultas de pré-natal.

Uma mulher, integrante do Conselho Tutelar, contou à polícia que quando foi realizar atendimento à menina no local, o namorado tentou agredi-la com correntes e uma mangueira, além de ameaçar e dizer que não era pra ela retornar ao local.

Durante a ação policial, o namorado da jovem foi apreendido e autuado por cárcere privado, tráfico de entorpecentes e associação com o tráfico. O jovem foi encaminhado ao Ministério Público, que pediu pela internação provisória, a qual foi decretada pelo Poder Judiciário.

Além do namorado, a sogra da vítima também foi presa em flagrante pelo delito de cárcere privado, já que era conivente com os atos violentos praticados pelo filho. Ela teve prisão preventiva confirmada.

Um homem, de 46 anos, também foi preso no local por tráfico e associação criminosa. Foi apreendido dinheiro trocado e diversas pedras de “crack”.

As Conselheiras Tutelares prestaram assistência à menina, que está bem. A Polícia segue com as investigações para esclarecer o caso.