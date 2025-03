Grupo Deck celebra 11 anos e anuncia nova unidade em Rio Branco

No próximo dia 27 de março, o Grupo Deck completa 11 anos de história, consolidando-se como uma das principais redes gastronômicas do Acre. Para marcar essa data especial, a marca anunciou a inauguração de uma nova unidade, que será localizada na Galeria Center Ville.

O novo espaço reforça a expansão do grupo, que segue crescendo e inovando para oferecer a melhor experiência aos clientes. Desde sua fundação, em 2014, o Deck vem se reinventando e expandindo sua atuação no setor gastronômico. Com unidades especializadas em sushi, comida mexicana, pizzas, burgers e pratos italianos, a rede se tornou referência em qualidade, experiência e inovação.

O grande diferencial do Deck sempre foi a combinação entre comida de alta qualidade e um atendimento excepcional, garantindo que cada cliente tenha uma

experiência única.

Uma nova unidade, uma nova experiência

A nova casa do Deck na Galeria Center Ville promete surpreender os clientes, trazendo um conceito especial e uma nova experiência gastronômica. No entanto, os detalhes sobre os pratos e o cardápio ainda estão sendo mantidos em segredo.

“Queremos fazer uma grande surpresa para nossos clientes e proporcionar algo realmente novo. Estamos preparando tudo com muito carinho, para que essa unidade se torne mais um sucesso do Grupo Deck” , declarou João Paulo Magalhães, gerente de marketing do Deck.

Com essa inauguração, o grupo reforça seu compromisso de crescimento e inovação, apostando em novas oportunidades para atender ainda melhor o público. A nova unidade surge como um reflexo da confiança e fidelidade dos clientes, que ao longo dos anos ajudaram a transformar o Deck no que ele é hoje.

11 anos de história e expansão

Desde sua primeira unidade, o Deck sempre priorizou a excelência no atendimento e a qualidade dos produtos, garantindo que cada cliente tenha não apenas uma refeição, mas uma experiência gastronômica completa. Cada detalhe, desde a seleção dos ingredientes até o cuidado no preparo dos pratos, faz parte do compromisso da marca com a satisfação dos seus clientes.

Esse crescimento é resultado do trabalho contínuo para manter padrões elevados de qualidade, inovação no cardápio e uma equipe treinada para oferecer sempre o

melhor atendimento. A inauguração da quinta casa do Deck, na Galeria Center Ville, representa mais um passo nessa trajetória de expansão, consolidando o grupo como referência no cenário gastronômico local.

E claro, o Grupo Deck leva consigo um compromisso diário: ser A EMPRESA MAIS GOSTOSA DO ACRE, garantindo que cada cliente viva uma experiência gastronômica

inesquecível.

O que esperar da nova unidade?

Embora os pratos da nova unidade ainda não tenham sido revelados, a expectativa é de que ela traga um conceito inovador e diferenciado para o público.

“Sabemos que os clientes estão ansiosos, e posso garantir que essa novidade vai surpreender a todos. Estamos sempre buscando novas formas de oferecer uma experiência única, e essa unidade será mais um marco nessa história”, reforça João Paulo Magalhães.

A data exata da inauguração ainda será divulgada, mas os clientes podem acompanhar todas as novidades pelo instagram do Deck @VemProDeck.

Com 11 anos de história, a marca reafirma seu compromisso de continuar crescendo e proporcionando experiências inesquecíveis para seus clientes. A nova unidade na Galeria Center Ville é mais um capítulo dessa jornada de sucesso.