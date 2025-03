GTA 5 com menor preço histórico e mais; veja ofertas da Rockstar no PC

A Rockstar Games está realizando uma promoção na loja digital Steam na qual está oferecendo algumas de suas principais franquias com grandes descontos, entre elas o novo GTA 5 Enhanced pela metade do preço: R$ 52, menor preço histórico na plataforma. Outros jogos da série também estão baratinhos, como GTA 4: Complete Edition com 65% de desconto, saindo a R$ 27,65, e Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, com 60%, por R$ 119,96. As promoções permanecerão disponíveis até o dia 24 de março. Confira a seguir todas as ofertas e o que mudou na recente atualização GTA 5 Enhanced lançada em 4 de março para PC.